Минтранс предложил реже устанавливать дорожные камеры
Минтранс предлагает ставить камеры на дорогах не так часто. Как пишет газета «Коммерсантъ», министерство разработало проект новых требований к дорожным камерам.
Устройства, фиксирующие однотипные нарушения, предлагается ставить не чаще чем раз в километр в городе и пять километров за городом. Но возможны исключения «в зависимости от расположения мест концентрации ДТП».
Регионы, согласно документу, должны будут предупреждать ГИБДД о включении нового комплекса минимум за 20 дней. Для передвижных камер предусмотрены новые информационные щиты, а не только стационарные знаки. Щиты могут появиться за 150-300 метров перед зоной контроля. Водителю они должны быть видны с расстояния не менее 100 метров.
1 сентября 2024 года вступит в силу закон, который ужесточает правила применения дорожных камер.
Комментирует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:
«Закон жесткий и прямо противоречит требованиям нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», который предусматривает увеличение количества установленных камер. Мы видим, что аварийность растет, смертность на дорогах растет. Я боюсь, что контроль и надзор полностью уйдет в сторону камер, поэтому сейчас и пытаются каким-то образом подобрать такой режим их эксплуатации, чтобы можно было скорректировать жесткие требования закона. И вообще, возник вопрос: два субъекта Федерации — Москва и Московская область, в Москве никогда не соблюдали требования Минтранса по установке камер, и поэтому камеры устанавливали исключительно желанием какого-то умника, потому что ему так хочется или нужно. Так возникали многочисленные ловушки, куда неминуемо ставилась камера, потому что там невозможно не нарушить. А в Московской области соблюдается порядок Минтранса рекомендательный, когда еще порядок предусматривает установку в местах аварийности, очагах смертности и так далее. В области ты можешь открыть специальный сайт и понять, почему каждая камера установлена, сколько людей здесь погибли. Поведение Москвы в данном случае порождало дискуссию общественную о том, как нужно устанавливать камеры, которая в итоге и привела к сильному ужесточению законодательства. Я бы установил знаки, предупреждающие о том, что ведется фото- и видеофиксация, не на въезде и выезде в город, а перед камерой, как это делается в Белоруссии и как это долго делалось в России. Я бы, наверное, двигался в сторону практик Московской области, которая, с одной стороны, наладила успешную систему работы камер фотовидеофиксации, которая не мешает автомобилистам, а с другой стороны — добивается нормальных показателей аварийности и смертности».
Автоюрист Илья Афанасьев говорит, что некоторые камеры сейчас противоречат ПДД:
«Камера установлена на той же МКАД, она иногда даже не позволяет адекватно следить за дорогой, потому что навигатор захлебывается в сообщениях о том, что там стоит камера, там стоит камера, там стоит камера. Процедура согласования с ГИБДД, я считаю это тоже очень правильно, потому что кто, как не ГИБДД, обладает реальными сведениями об аварийности на определенных участках и будет согласовывать именно те места, которые необходимы для снижения этой аварийности, для установки камер, а не для того чтобы нарубить побольше денежек. Очень часто камеры скоростные и разметочные работают некорректно, та же камера на стоп-линию, которая должна фиксировать остановку, при отсутствии стоп-линии камера не знает, сколько человек должен простоять. То есть ее не обучили этому, а камера не понимает, сколько человек должен простоять перед продолжением движения, чтобы его не оштрафовали, — это во-первых. А во-вторых, в ПДД этого нет, то есть времени. Там не написано: стой пять секунд, потом поезжай. Поэтому основная масса жалоб как раз на разметочные камеры. Потому что сказали поставить камеру — камеру поставили. А как ее настроить? Это уже не важно, это не наше дело. Это не для людей делается, а для сбора штрафов».
По инициативе Минфина дорожные службы предлагается обязать вешать камеры так, чтобы конструкции не закрывали дорожные знаки и светофоры. Частью так называемой реформы камер, напоминает «Коммерсантъ», должны стать также поправки к КоАП. Планируется, что с сентября 2024 года будет запрещено выносить штрафы с камер, установленных в нарушение правил или обозначенных не по правилам.