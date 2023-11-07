Минтранс предложил реже устанавливать дорожные камеры

«Камера установлена на той же МКАД, она иногда даже не позволяет адекватно следить за дорогой, потому что навигатор захлебывается в сообщениях о том, что там стоит камера, там стоит камера, там стоит камера. Процедура согласования с ГИБДД, я считаю это тоже очень правильно, потому что кто, как не ГИБДД, обладает реальными сведениями об аварийности на определенных участках и будет согласовывать именно те места, которые необходимы для снижения этой аварийности, для установки камер, а не для того чтобы нарубить побольше денежек. Очень часто камеры скоростные и разметочные работают некорректно, та же камера на стоп-линию, которая должна фиксировать остановку, при отсутствии стоп-линии камера не знает, сколько человек должен простоять. То есть ее не обучили этому, а камера не понимает, сколько человек должен простоять перед продолжением движения, чтобы его не оштрафовали, — это во-первых. А во-вторых, в ПДД этого нет, то есть времени. Там не написано: стой пять секунд, потом поезжай. Поэтому основная масса жалоб как раз на разметочные камеры. Потому что сказали поставить камеру — камеру поставили. А как ее настроить? Это уже не важно, это не наше дело. Это не для людей делается, а для сбора штрафов».