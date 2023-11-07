В США новенькие Subaru Foresters попали под отзыв

Некоторые экземпляры Subaru Forester 2023 года выпуска подлежат ремонтным работам из-за обнаруженной неисправности крепежного болта в системе охлаждения.

По данным Subaru, ненадежное крепление болтов может привести к утечке антифриза на пострадавших автомобилях. Проникновение охлаждающей жидкости в выхлопную систему увеличивает опасность возникновения пожара.

Производитель может не беспокоиться в полной мере, так как проблема касается лишь 49 машин, собранных за два дня — 13 и 14 сентября этого года. Благодаря своевременному обнаружению проблемы, не одна из машин не была отгружена клиенту, и Subaru намерена исправить недочеты до того, как машины покинут завод, уточняет портал Тарантас Ньюс.

Отметим, что рестайлинговый Subaru Forester дебютировал в августе текущего года. Обновление коснулось комплектации Premium, включая новые LED противотуманные фонари и задний спойлер цвета Crystal Black Silica, а также топовой версии Touring, получившей темные хромированные детали радиаторной решетки.