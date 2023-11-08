АвтоВАЗ назвал цену самой дорогой версии Lada

Версия Black отличается от обычного "Спортлайна" стилистическими особенностями. В чёрном цвете выполнены 17-дюймовые диски, молдинги переднего бампера, решётка радиатора, крышка багажника, спойлер и эмблемы.

Продажи Lada Vesta Sportline стартовали в начале ноября. Цена на такую "Весту" начинается от 2 175 900 рублей.

В 2024 году на рынок может выйти Lada Vesta Sport, и "РГ" рассказывала, насколько информация о моторе мощностью под 190 л.с. соответствует действительности.