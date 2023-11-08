АвтоВАЗ назвал цену самой дорогой версии Lada

Самая дорогая Lada: АвтоВАЗ назвал стоимость Vesta Sportline Black
АвтоВАЗ опубликовал стоимость самой дорогой версии Lada Vesta Sportline Black. "Чёрное" исполнение обойдётся в 2 205 900 рублей.
Версия Black отличается от обычного "Спортлайна" стилистическими особенностями. В чёрном цвете выполнены 17-дюймовые диски, молдинги переднего бампера, решётка радиатора, крышка багажника, спойлер и эмблемы.
Техническое оснащение Sportline Black идентично Vesta Sportline: 118-сильный 16-клапанный двигатель объёмом 1,6 литра и 5-ступенчатая МКПП.
Обо всех отличиях Lada Vesta Sportline от "гражданской" версии модели "Российская газета" рассказывала ранее.
Продажи Lada Vesta Sportline стартовали в начале ноября. Цена на такую "Весту" начинается от 2 175 900 рублей.
В 2024 году на рынок может выйти Lada Vesta Sport, и "РГ" рассказывала, насколько информация о моторе мощностью под 190 л.с. соответствует действительности.