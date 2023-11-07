УАЗ предлагает экономить, покупая машины на заводе
Сервис по онлайн-продажам автомобилей ввел Ульяновский автозавод. С его помощью любую модель теперь можно приобрести по ценам производителя, выбрав нужные для себя опции и комплектацию.
- Конфигуратор автомобиля уже несколько лет работает на официальном сайте. В первую очередь он позволяет приобрести автомобиль без дополнительных дилерских наценок за опции. Новым же является то, что раньше он позволял разместить заказ у дилера, а теперь - непосредственно на заводе. Срок покупки зависит от наличия конкретной комплектации. По предзаказу ожидание составит 3-6 месяцев, - пояснили "РГ" в компании "УАЗ".
Ульяновский автозавод ввел такую услугу вслед за группой "АвтоВАЗ".Впрочем, подобные подарки покупателям автопроизводители преподносят не от хорошей жизни. Тот же "УАЗ"с 1 ноября вынужден переложить на клиентов часть оплаты доставки своих машин до автосалонов. Все это происходит из-за роста стоимости доставки машин по России. Отсюда каждый УАЗик теперь продается с наценкой в 50 тысяч рублей - это доплата за его доставку. Приходится выбирать из двух минусов: дороже на 50 тысяч или с отсрочкой на 3-6 месяцев и непременным визитом покупателя в Ульяновск. Впрочем, и в том и в другом случае можно "собрать" машину с помощью онлайн-конфигуратора, выбрав нужный цвет и опции.
Любую модель можно приобрести по ценам производителя, выбрав опции и комплектацию
Сформировать автомобиль в онлайн-режиме попробовал и корреспондент "РГ".
Заходим в конфигуратор и видим ряд моделей: внедорожник "Патриот", пикап, "Хантер", "Профи" - бортовой и фургон, а после них - "Семейство СГР" с классической "буханкой" на картинке. На чем остановиться? Выбираю "Патриот". Сервис предлагает машины двух комплектаций: Base Икар за 1 530 000 рублей Base Икар (пакет Limited) за 1 780 000. Главные отличия второго от первого - наличие подушки безопасности у водителя и переднего пассажира, кондиционер, дверные ручки и зеркала под цвет кузова, система безопасной парковки. Выбираю более дорогой вариант. Подбираю цвет - серебристый металлик. Добавляю багажник на крышу и защиту переднего бампера. Далее происходит расчет суммы покупки и оформление заказа. Все это заняло несколько минут.