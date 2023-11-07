УАЗ предлагает экономить, покупая машины на заводе

- Конфигуратор автомобиля уже несколько лет работает на официальном сайте. В первую очередь он позволяет приобрести автомобиль без дополнительных дилерских наценок за опции. Новым же является то, что раньше он позволял разместить заказ у дилера, а теперь - непосредственно на заводе. Срок покупки зависит от наличия конкретной комплектации. По предзаказу ожидание составит 3-6 месяцев, - пояснили "РГ" в компании " УАЗ ".

Ульяновский автозавод ввел такую услугу вслед за группой "АвтоВАЗ".Впрочем, подобные подарки покупателям автопроизводители преподносят не от хорошей жизни. Тот же "УАЗ"с 1 ноября вынужден переложить на клиентов часть оплаты доставки своих машин до автосалонов. Все это происходит из-за роста стоимости доставки машин по России. Отсюда каждый УАЗик теперь продается с наценкой в 50 тысяч рублей - это доплата за его доставку. Приходится выбирать из двух минусов: дороже на 50 тысяч или с отсрочкой на 3-6 месяцев и непременным визитом покупателя в Ульяновск. Впрочем, и в том и в другом случае можно "собрать" машину с помощью онлайн-конфигуратора, выбрав нужный цвет и опции.