В Приамурье построят понтонный мост для вывоза россиян из Китая

Власти Амурской области планируют постройку понтонного моста через Амур для вывоза из китайского города Хэйхэ российских туристов. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на сайт правительства региона.

Уточняется, что туристы смогут попасть по мосту в Благовещенск.

«На сегодняшний день единственной альтернативой для перевозки пассажиров через границу может стать обустройство понтонного мостового перехода на реке Амур, этот вопрос находится в проработке», — сообщила замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Светлана Попова.

Она также добавила, что в данный момент автомобильный пункт пропуска Кани-Курган принимает только грузовые автомобили, поэтому использовать его для принятия пассажиров невозможно.

«Условий для работы с пассажирами на этом пункте пропуска нет. Постоянный пункт пропуска, который обеспечит транспортировку пассажиров по автомобильному мосту, находится в стадии строительства», — добавила Попова.