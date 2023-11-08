Автомобили должников выставили на продажу, цены ниже рынка

В Республике Башкортостан проходит очередной аукцион автомобилей, которые были конфискованы судебными приставами у должников.

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До 27 ноября можно попытаться купить по привлекательной цене, например, Kia Rio 2019 года выпуска (от 894,9 тысячи рублей) или Toyota Land Cruiser 1997 года выпуска (от 1 050 700 рублей). Самым доступным начальным предложением является автомобиль Lada Vesta 2016 года выпуска с начальной продажной ценой 568,2 тысячи рублей, а самым дорогим, согласно данным "Электрогазета.рф", Audi A5 2011 года выпуска с начальной продажной ценой 1 657 500 рублей.