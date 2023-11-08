Подержанные автомобили подорожали в России за год на 21%

В России средняя стоимость подержанной машины в начале ноября составила 2,18 млн рублей. За месяц этот показатель прибавил немногим более 2%, но за период с ноября прошлого года — 21%. Об этом сообщает auto.ru.

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Отмечается, что в начале октября в среднем автомобили с пробегом продавались за 2,13 млн рублей, год назад — за 1,798 млн.

На первом месте по темпам роста за октябрь — пятидверный внедорожник Lada Niva 2131, который подорожал на 8%. Средняя цена машины на рынке — 515 тыс. рублей. Седан Renault Logan второго поколения прибавил 7,4% — до 749 тыс. рублей Третье место у Honda Stepwgn, который подорожал на 7,2%. Сейчас такой автомобиль можно купить в среднем за 2,19 млн рублей.