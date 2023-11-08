Porsche показала салон новой Panamera с четырьмя экранами

Porsche рассекретила салон Panamera нового поколения. Спорткар третьей генерации покажут 24 ноября, и в преддверии премьеры немецкая марка решила подогреть интерес к нему, полностью показав салон. Он оформлен в стиле Taycan, однако в отличие от полностью электрической модели Panamera получила не пять, а четыре дисплея, сохранив некоторые физические элементы управления. Также на спорткаре дебютирует слегка обновленный логотип Porsche — он виден на руле.

«Третья» Porsche Panamera получила 12,6-дюймовую приборную панель без козырька, которая соседствует со встроенным центральным тачскрином и дополнительным экраном для переднего пассажира. Ниже по центру, где у Taycan еще один дисплей, расположились дефлекторы вентиляционной системы и увеличенный отсек для хранения мелочей с глянцевой крышкой.

Porsche

Porsche

В мультируль встроен переключатель режимов езды, которые отображаются на «приборке». С руля можно управлять проекционным дисплеем, селектор передач тоже перенесен на рулевую колонку, чтобы освободить место на центральном тоннеле. Четвертый экран установлен сзади: с его помощью пассажиры на втором ряду могут брать на себя управление некоторыми функциями, включая мультимедийную систему и освещение.

У новой Panamera, как и у уходящей, будет версия Executive с удлиненной колесной базой и более просторным и комфортным салоном. Кроме этого, спорткар впервые получит экологичную обивку без кожи — с тканью Race-Tex и Pepita.