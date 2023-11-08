Минпромторг пересмотрел подход к оценке локализации в автопроме

Минпромторг России в рамках подготовки изменений оценки локализации в автопроме отказался от изначальной идеи перераспределить часть баллов с традиционных операций – штамповки, сварки, окраски и сборки – в пользу новых компонентов. Об этом сообщают «Ведомости».

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По данным издания, такая информация содержится в проекте изменений от 2 ноября в постановление №719 от 2015 г., которым регулируются правила локализации промпродукции, выпущенной в России.

Сама балльная система была введена в 2019 году. Она в том числе позволяет компаниям, подписавшим специнвестконтракт (СПИК), претендовать на участие в госзакупках.

Автоконцерн, относительно того, сколько он получил баллов, получает и соответствующие промышленные субсидии, которые в отрасли считают компенсацией утилизационного сбора.