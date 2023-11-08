ФАС поддержала идею публиковать список АЗС с высокими и низкими ценами

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что служба поддерживает идею публиковать в открытом доступе список автозаправок для мониторинга цен. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сделать мониторинг цен публичным предложил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он направил главе ФАС письмо, в котором предложил публиковать в открытом доступе список АЗС, завышающих цены на топливо, а также перечень заправок с самыми выгодными предложениями.

По задумке Нечаева, публиковать такие списки можно на сайтах региональных ФАС России. Отмечать заправки с высокими и низкими ценами также можно на картах 2ГИС и других сервисов. Нечаев подчеркивал, что такие меры позволят обеспечить эффективность принятых властями мер по снижению цен на топливо.

Правительство 21 сентября ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы стабилизировать цены внутри страны. Запрет на экспорт не коснулся поставок в страны ЕАЭС, а также в Абхазию и Южную Осетию.

В своем ответе Нечаеву Шаскольский заявил, что ФАС поддерживает предложение публиковать информацию о ценах в открытом доступе. При этом в службе считают, что использовать для этого лучше официальные сайты региональных исполнительных органов, которые занимаются регулированием в сфере топливно-энергетического комплекса.