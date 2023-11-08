В России обновят справочники средней стоимости работ по ОСАГО

Новый проект средней стоимости запчастей и нормо-часа работ по ОСАГО выложен для общественного обсуждения на сайте Российского союза автостраховщиков. Новые справочники должны вступить в силу с 19 декабря. До этой даты они должны быть согласованны с общественностью, а также утверждены Центробанком .

Как сообщил президент РСА Евгений Уфимцев , действующие сейчас справочники вступили в силу 19 сентября 2023 года. В них средняя стоимость запчастей по сравнению с ценами предыдущей версии, применявшейся с 19 июня, увеличилась на 1,4%. Однако цены в справочниках по сравнению с версией справочников от 19 сентября 2022 года снизились за год на 9,3%.

"В этом году цены на запчасти различных автопроизводителей по-прежнему ведут себя разнонаправленно, но начавшаяся в конце 2022 года стабилизация цен на запчасти в целом действует на тариф ОСАГО положительно. Средняя выплата по ОСАГО планомерно растет. Так, в сентябре средняя выплата установила новый рекорд этого года, почти достигнув 100 тысяч рублей (99,4 тысяч рублей). Такая динамика оказывает давление на тарифы ОСАГО, однако пока мы наблюдаем небольшое снижение средней стоимости полисов. По сравнению с январем 2023 года в сентябре она снизилась на 0,9% или на 123 рубля", - сказал Евгений Уфимцев.