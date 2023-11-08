Продажи российских электромобилей Evolute резко упали

Продажи электромобилей российского бренда Evolute в России по итогам октября снизились на 28,4% по отношению к сентябрю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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«В период с января по октябрь 2023 года на регистрационный учет поставлено 1546 единиц. По итогам октября было зарегистрировано 136 электромобилей бренда», — говорится в сообщении.

Компания Evolute выпускает под своим брендом китайские электромобили Dongfeng на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Автомобили производятся на предприятии с 2022 года.