В России предложили ввести налоговый вычет за покупку электромобиля
Партия «Новые люди» направила в правительство законопроект, который позволяет покупателям электромобилей получить налоговый вычет. Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА Новости, автором инициативы выступил депутат Госдумы от фракции Георгий Арапов.
В пояснительной записке отмечается, что нововведение позволит налогоплательщикам получать имущественный вычет «при приобретении транспортного средства, оснащенного исключительно электрическим двигателем, на территории РФ». Он будет составлять 13% от суммы расходов на приобретение легкового электромобиля.
Арапов пояснил, что по состоянию на 2019 год сжигание топлива в транспорте составило около 15% от всех выбросов парниковых газов.
«Цифры огромные. Тут нужно еще учитывать, что автомобили стекаются в города, образуют пробки, в которых коптят. А у нас 74% людей живет в городах и на территориях к ним прилегающих», — сказал депутат.
Автор инициативы считает, что она будет стимулировать людей покупать авто с электрическими двигателями, которые, в числе прочего, наносят меньший вред окружающей среде.