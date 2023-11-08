Новые Chevrolet Orlando в России продают по цене от 2,45 млн рублей

Популярный у российских автолюбителей универсал Lada Largus существенно подорожал, а товарных машин у дилеров остались единицы. Как пишет портал Njcar, по параллельному импорту дилеры начали поставлять в Россию Chevrolet Orlando, которые могут составить отличную альтернативу отечественной модели.

© Южный автомобиль

Ранее в Россию поставлялись семиместные автомобили Chevrolet Orlando,теперь же в продаже появились еще версии с пятиместным салоном и немного урезанным набором опций. Таким образом автомобили Chevrolet Orlando стали более доступными для покупателей.

Модель получила современный дизайн, увеличенную решетку радиатора, крупные бамперы, полностью светодиодную оптику. В салоне установлена обновленная приборная панель с большим сенсорным экраном мультимедийной системы и мультифункциональное рулевое колесо. При этом по размерам Chevrolet Orlando существенно превосходит Lada Largus. Длина составляет 4 684 мм, ширина - 1 807 мм, высота - 1 628 мм, а колесная база - 2 796 мм.

Южный автомобиль