Старый Chevrolet Suburban стал 1000-сильным заниженным рестомодом

Мастерская Icon превратила старый Chevrolet Suburban в 1000-сильный рестомод. Мастерская Icon превратила старый Chevrolet Suburban в 1000-сильный рестомод. Проект 1970 Reformer стоил заказчику миллион долларов, и в эту сумму вошло не только кастомное шасси, но также двигатель производства Nelson Racing Engines. Вдохновением для мастеров Icon стала модернистская архитектура, в частности, работы Людвига Миса ван дер Роэ. Поэтому облик машины получился довольно минималистичным.

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Фирма Icon начинала с реставрации и доработки Ford Bronco и Toyota Land Cruiser, а несколько лет назад занялась постройкой полноценных рестомодов. Новый 1970 Reformer как раз из их числа. Получился он путем глубокой модернизации Chevrolet Suburban шестого поколения. Вдохновляли мастеров из Icon работы немецкого архитектора-модерниста Людвига Миса ван дер Роэ, поэтому облик рестомода оказался в меру минималистичным.

Переделке подверглись не только кузов, который из трехдверного стал четырехдверным, но также передняя панель, руль и практически весь декор. Акцент был сделан на внимание к деталям. Например, решетка радиатора выточена из цельной алюминиевой заготовки. Сиденья набиты пеной с эффектом памяти и обшиты итальянской кожей. Управление основными функциями, в том числе аудиосистемой, осуществляется не с головного устройства, а голосом и кнопками на салонном зеркале.

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Шасси для рестомода изготовила фирма Art Morrison. Машина получила задний мост Dana 60 из высокопрочного чугуна, поворотный механизм задних колес, тормоза Brembo с шестипоршневыми суппортами и колеса HRE Wheels. Под капотом разместился битурбомотор Alien LS 7.0 от Nelson Racing Engines мощность 1014 лошадиных сил и 1220 Нм крутящего момента, спаренный с четырехдиапазонным автоматом 4L85-E.

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