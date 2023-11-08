Большой кроссовер Jetour Shanhai L9 показали на фирменных картинках

Трехрядный паркетник объявлен отдельной новой моделью, хотя SUV уже отчасти знаком россиянам: за основу взяли X90 Plus.

© Jetour

В октябре марка Jetour, которой владеет компания Chery, объявила о создании новой линейки Shanhai для электрифицированных машин. Тогда же было опубликовано первое изображение паркетника Shanhai L6, который представляет собой товарное воплощение концепта Jetour X-2. А еще раньше – в сентябре – на фото китайского минпрома засветился другой SUV нового семейства. Так вот теперь и этот кросс показался на фирменных картинках: модель назвали Jetour Shanhai L9.

Jetour

Jetour

Крупную «девятку» сам бренд позиционирует в качестве совершенно нового кроссовера. Однако на деле перед нами – перелицованный трехрядный Jetour X90. Напомним, исходный паркетник доступен и в России, у нас он носит приставку Plus. Shanhai L9 достались новые радиаторная решетка и передний бампер. Кроме того, модель получила двухэтажную головную оптику: сверху расположена светодиодная полоска, выполняющая роль ходовых огней, ниже идут блоки основных фар.

Длина Jetour Shanhai L9 равна 4862 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1784 мм, колесная база – 2850 мм. Российский X90 Plus чуть короче (4858 мм) и ниже (1780 мм), остальные габариты у машин совпадают.

Интерьер «девятки» еще не раскрыт, марка лишь объявила, что у кроссовера есть семиместное исполнение. Скорее всего, внутри Shanhai L9 повторил донорский SUV, то есть новинке тоже положено табло (объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы).

Паркетник представляет собой подзаряжаемый гибрид, в состав установки вошли бензиновая турбочетверка 1.5 (156 л.с.) и электромотор. Некоторые местные профильные СМИ пишут, что модель укомплектована батареей емкостью 19,43 кВт*ч, только на электротяге автомобиль якобы сможет проехать около 84 км. Хотя этот показатель наверняка измерен по китайскому циклу, так что реальная дальнобойность окажется скромнее.