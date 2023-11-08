АвтоВАЗ объявил о снижении цены на техобслуживание автомобилей

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» снижает максимальную рекомендованную техобслуживания для автомобилей Lada всех моделей. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В компании подчеркнули, что снижение произведено дифференцировано, в зависимости от модели и региона, но в среднем составляет 12%.

«Оптимизации стоимости ТО удалось добиться благодаря внедрению еще более технологичного оборудования и инструментов, повышению квалификации сотрудников дилерских центров», — пояснили в пресс-службе.

Таким образом, владельцы Lada Granta смогут сэкономить на стоимости техобслуживания от 900 до 1800 рублей, для Lada Vesta эта сумма будет существеннее – от 1500 до 2900 рублей, для Niva Legend – до 7000 рублей, для Niva Travel – от 400 до 2200 рублей.

Ранее президент российского автоконцерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил о том, что компания за два следующих года планирует выпустить четыре новые модели – седан бизнес-класса «Лада Аура», легковую «Лада Искра», городской кроссовер «В+Кросс» (на платформе «Веста») и грузопассажирский «е-Ларгус».