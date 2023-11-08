В Москве хотят замедлить электросамокаты

На круглом столе в Мосгордуме обсуждали новые меры по борьбе с ДТП, в которых участвуют средства индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, предлагалось снизить максимальную разрешенную скорость устройств с 25 километров в час до 20, внедрить новую систему идентификации пользователей, ужесточить штрафы и даже ввести временный запрет на кикшеринг — сервисы краткосрочной аренды.

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Депутаты предложили закрепить в ПДД запрет на пользование смартфоном при езде на самокате. Разрешить выезд на проезжую часть стоит только с 18 лет и при наличии прав категории М, а детям до 16 ограничить скорость устройств 15 километрами в час. Остальным же СИМ предложили снизить лимит с 25 километров в час до 20.

В Москве уже есть 250 «медленных» зон для СИМ, где можно ездить со скоростью не более 15 километров в час. В 2024 году появится еще 100. В парках и скверах пользователи не обязаны соблюдать ПДД, и это необходимо исправить, считают в Мосгордуме.

Обсуждалась и проблема идентификации «водителей». В ЦОДД пообещали расширить парк камер, которые выявляют, к примеру, двух пользователей на одном самокате и проезд по «зебре». Позже по ID устройства вычисляется нарушитель. Однако нужна полноценная идентификация, отметили в ведомстве: ранее предлагалось ввести госномера для СИМ и распознавать пользователей по лицу.