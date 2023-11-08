Аналоговый AM-приемник дорого обходится производителям электрокаров

Аналитики Центра автомобильных исследований (CAR) определили, что необходимость избавления от помех, возникающих из-за электрических двигателей и влияющих на AM-диапазон, может стать для автопроизводителей финансовой нагрузкой в размере 50-70 долларов за каждое изготовленное транспортное средство.

Вопрос о целесообразности оснащения автомобилей AM-радио разгорается с новой силой. Автомобильная промышленность стремится отказаться от устаревшей радиотехнологии, в то время как американские государственные деятели подчеркивают значимость AM-радио как средства связи в экстренных ситуациях.

Проведенное CAR исследование выявило, что поддержание функциональности AM-радио потребует от автомобильной отрасли инвестиций в размере примерно 3,8 миллиардов долларов на протяжении следующих семи лет. Организация, сотрудничающая с автопроизводителями вроде General Motors и Ford, отметила, что основные трудности связаны с электрическими автомобилями, электродвигатели которых создают помехи, мешающие приему AM-сигналов, что снижает качество звучания, пишет Тарантас Ньюс.

Проблема привела к тому, что ряд производителей, включая Tesla, Rivian, VW, Volvo, Polestar, BMW и Ford, решили исключить AM-радио из своих моделей, что, в свою очередь, вызвало беспокойство у американских государственных работников, поскольку AM-радио остается важным инструментом связи в ситуациях бедствий и жизненно важно для отдаленных сельских зон.