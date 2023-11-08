Автобренд Tank выпустит новый мощный внедорожник

Китайский автоконцерн Great Wall представит на автосалоне в китайском городе Гуанчжоу новый внедорожник Tank 700 Hi4-T. Об этом сообщает carnewschina.com.

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Длина автомобиля составляет 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Модель представляет собой среднеразмерный внедорожник, который является плагин-гибридной версией ранее выпущенного Tank 700 с двигателем внутреннего сгорания.

Внедорожник Tank 700 Hi4-T оснащается плагин-гибридной силовой установкой на базе 3,0-литрового бензинового турбдвигателя. Мощность мотора составляет 517 л.с.

Презентация нового автомобильного бренда Tank в России состоялась в декабре 2022 года. На рынке предлагаются модели Tank 300 и Tank 500.