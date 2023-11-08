АвтоВАЗ рассказал, сколько кроссоверов Lada собрали на бывшем заводе Nissan

На бывшем заводе Nissan, переименованном после ухода японской марки в «Lada Санкт-Петербург», пока производят только одну модель — кроссовер X-Cross 5, за основу которого был взят китайский FAW Bestune T77. Запуск производства состоялся в начале июня, и, как выяснила «Фонтанка», за пять месяцев было собрано около сотни машин. Ходили слухи о том, что у АвтоВАЗа и FAW возникли разногласия, из-за чего проект X-Cross 5 вовсе может быть отменен. Петербургская газета же пишет, что «переговоры с китайскими партнерами ушли на второй круг».

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Согласно изначальным планам, до конца 2023 года с конвейера «Lada Санкт-Петербург» должно было сойти 10 тысяч автомобилей. Очевидно, что за оставшиеся два месяца этот показатель не будет достигнут. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в недавнем разговоре с журналистами не стал объяснять, почему расчеты не оправдались, но выразил надежду на то, что завод полноценно заработает в течение 2024 года. «Многое будет зависеть от скорости переговорного процесса и запуска новых продуктов», — пояснил он, упомянув «новое качество АвтоВАЗа», которое автогигант получил в сентябре.

Напомним, в сентябре Минфин США расширил санкционный список в отношении россиян и российских компаний, включив в него в том числе АвтоВАЗ (а также «Москвич», «Соллерс» и других автопроизводителей).

Несмотря на это АвтоВАЗ рассчитывает на запуск новых моделей в партнерстве с китайскими компаниями, в частности седана, который должен прописаться в Санкт-Петербурге в следующем году. «Я и сейчас подтверждаю, что с нашими восточными партнерами мы ведем активный переговорный процесс и ряд новых продуктов и проектов реализуем на площадке петербургского завода», — цитирует Соколова «Фонтанка».