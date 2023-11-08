В России начались продажи самого дешевого седана Geely

Geely начала российские продажи седана Emgrand. Автомобиль с сегодняшнего дня доступен для заказа у дилеров в четырех комплектациях. Цена стартует с 1 999 990 рублей, но максимальная скидка по Trade-in и при покупке в кредит снизит ее до 1 799 990 рублей. Под капотом у седана безальтернативный 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 122 лошадиные силы, а вот коробок передач две на выбор — пятиступенчатая «механика» и шестидиапазонный автомат.

© Geely

В базовой версии Standart седан Geely доступен только с механической коробкой. Такому Emgrand положены диодные ходовые огни, электропривод зеркал, настраиваемый по высоте руль и дисплей мультимедиа диагональю восемь дюймов. Приборная панель здесь аналоговая с 3,5-дюймовым экранчиком по центру.

Geely

Geely

Geely

Geely

Geely

Geely

Geely

Geely

Geely

В Comfort добавлены климат-контроль, датчики парковки и другие опции, а цена увеличена до 2 209 990 рублей без скидок за вариант с автоматической коробкой. Emgrand Comfort с «механикой» стоит 2 059 990 рублей.

Следующее исполнение Luxury оснащено 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, светодиодными фарами, мультирулем с обогревом, круиз-контролем и камерами заднего вида. Цена такого седана — 2 299 990 рублей.

Самая дорогая версия Flagship отличается дисками размерностью 17 дюймов, функцией приветственного света, диодными фонарями и люком на крыше. В салоне — 12,3-дюймовая цифровая «приборка» и тачскрин медиасистемы с той же диагональю. За безопасность отвечают фронтальные и боковые подушки, а также шторки безопасности. Стоимость составляет 2 479 990 рублей без скидок.