Вьетнамец создал деревянную реплику Tesla Cybertruck

Неизвестный мастер деревообработки из Вьетнама создал свою версию электрического пикапа. По всей вероятности, автору функционального Cybertruck с детально продуманным экстерьером и деревянным интерьером было недостаточно, поэтому он также создал из дерева квадроцикл Cyberquad.

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Отмечается, что на изготовление деревянных автомобилей якобы было потрачено 100 дней. В основе машины лежит металлическая рама, на нее потом монтируются колеса и подвеска. В пикапе также установлена аккумуляторная батарея и электродвигатель.

Бамперы, крылья и боковые пороги изготовлены из дерева более темного цвета, что контрастирует со светлым оттенком основного кузова. Конструктор даже создал детальные копии колесных дисков, зеркала заднего вида и функциональную оптику, а темные прозрачные панели повторяют плоское лобовое стекло и панорамную крышу.

Что еще впечатляет, так это то, что внутри вас встречает детализированный интерьер с деревянной приборной панелью и сиденьями, отражающими стиль оригинального Cybertruck.