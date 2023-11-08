Автокомпания Haima объявила о начале поставок автомобилей в Россию

Компания Haima начала отгрузку автомобилей для российского рынка. Об этом представители компании сообщили в своем Telegram-канале, опубликовав снимки готовых для отправки машин.

На фотографии попали кроссоверы Haima 8S, также компания готовится вывести на российский рынок минивэны 7X. В сентябре на обе модели были оформлены сертификационные документы, позволяющие продавать машины в РФ.

Длина кроссовера 8S составляет 4565 мм при колесной базе 2700 мм, автомобиль оснащается 195-сильным турбомотором объемом 1,6 литра и 6-дипапазонной автоматической трансмиссией, привод только передний. Минивэн 7X (длина — 4815 мм; колесная база — 2860 мм) имеет семиместную компоновку салона, силовой агрегат у него такой же, как у кроссовера. В базовой комплектации 8S будет стоить от 3,2 млн рублей, а 7X — от 3,6 млн рублей.