Компания АвтоВАЗ продолжает патентовать детали Lada Iskra.

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На этот раз оформлены охранные документы на элемент подвески выхлопной системы, отделочные панели задних стоек, обивку потолка для автомобиля в кузове "универсал".

Iskra - семейство модели на платформе CMF-B, доставшейся от бывшего партнера Renault. В него войдут седан, универсал и его кросс-версия. В модельной линейке Lada новая "Искра" расположится между Granta и Vesta и, возможно, получит панорамную крышу.

Инвестиции в создание модели, производство которой начнется в 2024 году, оцениваются в 37 млрд рублей. В проект уже вложено 17 млрд рублей.

Известно, что новое семейство будет включать в себя седан, универсал и универсал в версии Cross, а дизайн машины будет перекликаться с флагманом продуктовой линейки АвтоВАЗа - Lada Vesta. Iskra создадут на платформе CMF-B разработки Renault Group, права на использование которой были переданы АвтоВАЗу в ходе реструктуризации бизнеса французского производителя в России.

Выпускаться новинка будет параллельно с Granta, которую отправят в отставку в 2027 году.