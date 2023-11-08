АвтоВАЗ продолжает патентовать детали Lada Iskra
Компания АвтоВАЗ продолжает патентовать детали Lada Iskra.
На этот раз оформлены охранные документы на элемент подвески выхлопной системы, отделочные панели задних стоек, обивку потолка для автомобиля в кузове "универсал".
Iskra - семейство модели на платформе CMF-B, доставшейся от бывшего партнера Renault. В него войдут седан, универсал и его кросс-версия. В модельной линейке Lada новая "Искра" расположится между Granta и Vesta и, возможно, получит панорамную крышу.
Инвестиции в создание модели, производство которой начнется в 2024 году, оцениваются в 37 млрд рублей. В проект уже вложено 17 млрд рублей.
Известно, что новое семейство будет включать в себя седан, универсал и универсал в версии Cross, а дизайн машины будет перекликаться с флагманом продуктовой линейки АвтоВАЗа - Lada Vesta. Iskra создадут на платформе CMF-B разработки Renault Group, права на использование которой были переданы АвтоВАЗу в ходе реструктуризации бизнеса французского производителя в России.
Выпускаться новинка будет параллельно с Granta, которую отправят в отставку в 2027 году.
О технических характеристиках Iskra пока ничего неизвестно. В настоящее время модель проходит цикл дорожных испытаний. Судя по снимкам и видео, которые публикуют инсайдерские паблики, автомобиль сохранит пропорции Granta и Х-образные выштамповки по бокам, как у Vesta. Также машина получит аналоговую панель приборов и небольшой центральный дисплей.