General Motors останавливает производство роботакси

«Это в том числе требует от нас собраться с силами и обратить взгляд внутрь себя, посмотреть на то, как мы работаем, даже если нужно будет сделать что-то трудное или неприятное, — говорится в заявлении подразделения. — В связи с этим мы решили для профилактики приостановить беспилотную эксплуатацию всего парка автомобилей, изучить свои процессы, системы и инструменты и подумать, как стать лучше и заслужить доверие общества».