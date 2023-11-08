General Motors останавливает производство роботакси
General Motors остановит сборку убыточного роботакси. Автономная программа уже обернулась для американского концерна убытками — с момента запуска роботакси Cruise GM потерял миллиарды долларов. Теперь же появилась информация, что производство роботакси на заводе Factory Zero в Мичигане будет приостановлено. И несмотря на то, что General Motors называет Cruise «важной частью деятельности сфере автономности», сроки возобновления выпуска беспилотников концерн не называет.
Cruise — это подразделение General Motors по производству беспилотных автомобилей, которые используются в такси. В конце октября стало известно, что Cruise приостановило беспилотную эксплуатацию такси на территории США. Это произошло после инцидента в Калифорнии, когда беспилотник столкнулся с пожарной машиной. А незадолго до этого не менее 10 беспилотных автомобилей Cruise заглохли и заблокировали движение на улицах Сан-Франциско.
На фоне этого Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV) потребовал от GM сократить парк беспилотных такси наполовину, а затем власти и вовсе приостановили действие лицензии Cruise на эксплуатацию роботакси.
В самом Cruise заявили, что первостепенная задача компании — «принять меры для восстановления общественного доверия».
«Это в том числе требует от нас собраться с силами и обратить взгляд внутрь себя, посмотреть на то, как мы работаем, даже если нужно будет сделать что-то трудное или неприятное, — говорится в заявлении подразделения. — В связи с этим мы решили для профилактики приостановить беспилотную эксплуатацию всего парка автомобилей, изучить свои процессы, системы и инструменты и подумать, как стать лучше и заслужить доверие общества».
Ранее Reuters писал, что инвесторы, которые прежде были заинтересованы в роботакси, сменили стратегию: теперь они воздерживаются от вложений в столь рискованные направления.