Спрос на электромобили не оправдывает ожиданий производителей

Эксперты озабочены тем, что спрос на электромобили не совпадает с объемом инвестиций, которые вкладывают автопроизводители в их разработку и производство. В то время как продажи электромобилей постоянно растут, миллиарды долларов, вложенные практически всеми крупными производителями, могут не принести ожидаемой прибыли.

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Высокие процентные ставки вызывают беспокойство у всех, от отраслевых аналитиков до генерального директора Tesla Илона Маска.

«Меня волнует среда с высокими процентными ставками, в которой мы находимся», — сказал Маск во время телефонного разговора по прибылям.

Tesla объявила, что отсрочит планы по запуску мексиканского завода, причиной чего является текущий финансовый климат. Между тем, Honda и General Motors прекратили совместную разработку доступных электрических внедорожников, вложив уже более 5 миллиардов долларов.

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Компания Ford также недавно объявила, что производство F-150 Lightning будет временно замедлено. Ранее новинку должны были производить в три смены, но после объявления в июле о перенаправлении инвестиций в коммерческие и гибридные транспортные средства, F-150 Lightning будут производиться только в две смены.

Уменьшение спроса со стороны автопроизводителей привело к резкому падению цен на сырье, используемое в производстве электромобилей. Согласно отчету Reuters, цены на литий упали на 67 процентов, на кобальт – на 20 процентов.

Но не только европейские и американские производители испытывают проблемы. Китайский производитель аккумуляторов CATL заявил, что третий квартал был для компании хуже всего за год, ссылаясь на падение спроса и усиление конкуренции. Между тем, Volkswagen также снизил свой прогноз доходов.