Hennessey выпустила прощальные Dodge Challenger и Charger с компрессорным V8
Ателье Hennessey попрощалось с мощными Dodge спецверсиями Challenger и Charger. Ателье Hennessey попрощалось с мощными Dodge спецверсиями Challenger и Charger. И седан, и купе получили модернизированный двигатель V8 6.2, который после доработок выдает 1028 лошадиных сил и 1285 Нм крутящего момента. Это чуть меньше показателей дрэгового Challenger SRT Demon 170 — самой мощной модели в нынешней гамме Dodge.
Жизненный цикл компрессорной «восьмерки» HEMI 6.2, прозванной Hellcat в честь американского палубного истребителя времен Второй мировой, подошел к концу. Этот двигатель ставили на Dodge Challenger/Charger SRT Hellcat, Durango SRT Hellcat, Jeep Grand Cherokee Trackhawk и Ram 1500 TRX, а в самых инфернальных вариантах — на Challenger SRT Demon и SRT Demon 170. Особо мотор пришелся по душе тюнерам. И, например, ателье Hennessey посвятило ему особые серии Dodge Challenger и Charger SRT под названием Last Stand («Последний рубеж») с тиражом полсотни экземпляров каждая.
Купе и седаны Hennessey H1000 Last Stand получили новый механический нагнетатель, шкивы, систему впуска, более производительные топливные форсунки, коллекторы из нержавеющей стали, выпуск с пониженным противодавлением и систему вентиляции картера. Итог — 1028 лошадиных сил и 1285 Нм крутящего момента. Апгрейд позволит обеим моделям разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) за 2,8 секунды и проходить квотер за 9,9 при скорости на финише около 227 километров в час. Показатели сравнимого по мощности Challenger SRT Demon 170 следующие: 0—60 миль/ч за 1,66 секунды, квотер — 8,91 секунды.
Визуально машины Hennessey будут выделяться углепластиковыми элементами обвеса: задним спойлером, передним сплиттером, боковыми юбками и диффузором. Колеса диаметром 20 дюймов можно будет заказать в глянцевом черном либо графите и сочетать со специальными наклейками и табличкой, на которой будет указан серийный номер автомобиля. Пакет H1000 Last Stand предложат только для Challenger и Charger 2021—2023 модельных годов. Цены ещё не объявлены.