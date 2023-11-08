Hennessey выпустила прощальные Dodge Challenger и Charger с компрессорным V8

Ателье Hennessey попрощалось с мощными Dodge спецверсиями Challenger и Charger. Ателье Hennessey попрощалось с мощными Dodge спецверсиями Challenger и Charger. И седан, и купе получили модернизированный двигатель V8 6.2, который после доработок выдает 1028 лошадиных сил и 1285 Нм крутящего момента. Это чуть меньше показателей дрэгового Challenger SRT Demon 170 — самой мощной модели в нынешней гамме Dodge.

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Купе и седаны Hennessey H1000 Last Stand получили новый механический нагнетатель, шкивы, систему впуска, более производительные топливные форсунки, коллекторы из нержавеющей стали, выпуск с пониженным противодавлением и систему вентиляции картера. Итог — 1028 лошадиных сил и 1285 Нм крутящего момента. Апгрейд позволит обеим моделям разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) за 2,8 секунды и проходить квотер за 9,9 при скорости на финише около 227 километров в час. Показатели сравнимого по мощности Challenger SRT Demon 170 следующие: 0—60 миль/ч за 1,66 секунды, квотер — 8,91 секунды.

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