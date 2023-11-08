Покупатели электромобилей в России смогут получить налоговый вычет

В России предложили давать налоговый вычет в размере 13 процентов покупателям электрокаров. О новом законопроекте сообщил представитель фракции «Новые люди» Георгий Арапов. Депутат заявил, что соответствующее предложение направлено на рассмотрение в правительство. По мнению чиновника, граждане России должны получать имущественный налоговый вычет от суммы расходов на приобретение легковых батарейных машин.

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Георгий Арапов сообщил, что согласно Транспортной стратегии России, в 2019 году сжигание традиционного топлива составило около 15 процентов от всех выбросов парниковых газов. При этом подавляющее большинство россиян проживает в городах или рядом с ними, что создает высокую нагрузку на экологию регионов.

Помимо улучшения экологической ситуации предоставление налогового вычета на приобретение электромобилей поспособствует росту спроса на данный вид транспорта. Депутат предлагает внести изменения в статьи 220 и 2211 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.