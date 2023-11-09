Haval Monster замечен в Москве: что это за модель и когда ее ждать

До России добрался новый кроссовер Haval Monster. Новинку сфотографировали у одного из дилерских центров Haval, снимки публикуют «Китайские автомобили». Модель, которая продается в Китае под названием Shenshou (Monster), ранее возили в Россию по параллельному импорту и продавали за 2,2-3 миллиона рублей, однако теперь, по всей видимости, она готовится к официальному дебюту. По информации неназванных источников издания, старт продаж запланирован на 2024 год.

© Китайские автомобили

Shenshou/Monster дебютировал в Китае в 2021 году и стал первой моделью марки в новом фирменном дизайне — у него узкая светодиодная полоска на «носу» и безрамочная радиаторная решетка. В основе кроссовера лежит «тележка» L.E.M.O.N., на 70 процентов состоящая из высокопрочной стали, которую Monster делит с Jolion и Dargo. На выбор предложены несколько модификаций: с 1,5-литровым турбомотором мощностью 184 лошадиные силы в связке с «роботом» (привод у такого кроссовера передний) и 2,0-литровым двигателем на 224 силы с полным приводом. Есть у модели и гибридная версия с 1,5-литровым ДВС.

Китайские автомобили

Китайские автомобили

«Китайские автомобили» обратили внимание на то, что регистрационные знаки на автомобили, сфотографированном у дилерского центра, принадлежит тульскому заводу Haval. А это значит, что автомобиль был ввезен в страну по инициативе «Хавейл Моторс Рус». При этом у кроссовера нерусифицированная мультимедийная система и шильдик с иероглифами.

Источники издания рассказали, что Monster может пополнить российскую модельную линейку Haval летом 2024 года, но продаваться автомобиль будет под другим названием. Он станет частью F-серии, в которую сейчас входят две модели, F7 и F7x. По одной из версий, Monster станет F8.