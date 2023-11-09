Nissan анонсировал два новых кроссовера для небогатых рынков

Производство паркетников наладят на бразильском заводе и там же начнут делать новый турбомотор.

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Компания Nissan с помпой объявила об увеличении инвестиций в свою промышленную площадку, расположенную неподалеку от Рио-де-Жанейро: завод получит еще 540 млн долларов. Эти вливания пойдут в том числе на организацию выпуска двух новых кроссоверов. Кроме того, в Бразилии будут производить некий турбодвигатель.

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Один из паркетников уже назван – это компакт Nissan Kicks следующего, второго по счету поколения. Напомним, нынешняя модель в строю с 2016 года, ее делают как раз на бразильском заводе. Впрочем, актуальный Кикс производят и в других странах: среди них, например, Мексика, Китай и Таиланд. «Первый» кроссовер пережил рестайлинг в 2020 году. Новый же Kicks уже ловили во время испытаний — разумеется, то были замаскированные образцы. Тем не менее камуфляж не смог скрыть решетку в стиле других свежих Ниссанов – рестайлингового X-Trail/Rogue, седана Almera/Versa и китайского Pathfinder.

Актуальный Nissan Kicks бразильского производства

Про другой новый SUV пока сказано лишь то, что машины бразильского производства планируют поставлять в более чем 20 стран Латинской Америки. Некоторые местные СМИ считают, что это будет либо Nissan Juke, либо его упрощенный аналог. Также есть версия, будто в качестве нового кроссовера станут позиционировать еще раз модернизированный «первый» Kicks – видимо, с иным именем. Хотя не стоит забывать и о том, что компания Renault, партнер Ниссана по альянсу, только что представила в Бразилии паркетник Kardian, ближайшим родственником которого является кросс-хэтч Dacia Sandero Stepway. В общем, не исключено, что этот грядущий SUV японской марки окажется перелицованным «французом».

Что же касается турбомотора, то, вероятно, им будут оснащаться оба анонсированных паркетника. А вот характеристики двигателя пока не раскрыты. Отметим, нынешний Kicks бразильской сборки комплектуется атмосферником 1.6. К слову, упомянутый выше Renault Kardian имеет турботройку 1.0.