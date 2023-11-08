В России могут разработать правила дорожного движения для аэромобилей

В России предложили дополнить существующие ПДД нормами для летающих автомобилей. С новой идеей выступил член Общественной палаты Александр Холодов. Чиновник считает, что не за горами то время, когда машины массово поднимутся в воздух. Специалист пояснил, что хоть пока летать могут лишь единицы, через десяток лет аэромобили могут стать повседневным транспортом. При этом Холодов предложил не просто закрепить на законодательном уровне возможность полетов, но и изменить существующие правила дорожного движения.

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Уже сегодня депутат предлагает закрепить в ПДД норму, что взлетающий автомобиль уступает дорогу уже летящим. Александр Холодов пояснил, что хотя в настоящее время аэромобилей в мире можно пересчитать по пальцам, в недалеком будущем такие транспортные средства могут появиться и в России. При этом из-за отсутствия регулирования и ПДД владельцы летающих машин не смогут использовать их за пределами своей частной территории.

Пользователи Сети отнеслись к предложению депутат скептически. Комментаторы подчеркнули, что в стране до сих пор не могут построить собственный электросамокат, а уже заговорили про летающие автомобили. Кроме того, один из пользователей посоветовал Холодову посмотреть фильм «Пятый элемент» с Брюсом Уиллисом, чтобы проще ориентироваться в ПДД для аэромобилей.