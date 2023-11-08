Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Об этом говорится в Telegram-канале, посвящённом обстановке на мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.