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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
© РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале, посвящённом обстановке на мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Хуснуллин заявил об открытии с опережением сроков движения на Крымском мосту

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил о начале постройки железной дороги между Ростовом и Крымом. По его словам, строительство уже начато со стороны Донецка.

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