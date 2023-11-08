Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Об этом говорится в Telegram-канале, посвящённом обстановке на мосту.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил о начале постройки железной дороги между Ростовом и Крымом. По его словам, строительство уже начато со стороны Донецка.