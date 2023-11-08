Электросамокатам предложено ограничить скорость и прокат для подростков

Надо запретить пользоваться электросамокатами тем, кто не достиг 18 лет, запретить управлять ими в нетрезвом виде, а также покидать место происшествия, если произошло столкновение этого транспорта с машиной или пешеходом. Такие позиции были озвучены на круглом столе, который прошел в Мосгордуме, посвященном использованию так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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Согласно озвученным данным, число прокатных самокатов в столице составило порядка 600 тысяч единиц, число поездок на них выросло в 2,5 раза. При этом, как и в прошлые годы, о числе частных самокатов и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) даже приблизительно никто не знает, их реестра нет. Несмотря на то что СИМы с этого года стали полноправными участниками дорожного движения, на них распространяются Правила дорожного движения и есть ответственность в случае возникновения ДТП, меньше аварий не стало. И причин, по мнению депутатов, здесь несколько. Первое - это отсутствие инфраструктуры - велополос, по которым, не мешая ни пешеходам, ни водителям, будут двигаться средства индивидуальной мобильности (СИМ). Второе - отсутствие идентификатора пользователя самокатов.

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Среди самых распространенных нарушений, которые приводят к ДТП, - пересечение транспортных потоков и езда не спешиваясь на пешеходном переходе.

Выступивший на заседании заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Евгений Логиновский рассказал, что за 10 месяцев с начала года произошло 805 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, три человека погибли. При этом 271 ДТП было совершено с участием несовершеннолетних, из них 213 произошло с участием детей до 16 лет.

"Самым маленьким водителем СИМ, попавшим в аварию, был ребенок семи лет, - рассказывает Евгений Логиновский. - ДТП было в августе на прокатном самокате. Аккаунт в кикшеринговой компании был оформлен на его отца, который разрешил ребенку попробовать покататься".

Логиновский отметил, что надо как можно быстрее запретить езду на электросамокатах детям до 18 лет. И избежать таких случаев может только идентификация водителя.

Надо сказать, что согласно Правилам дорожного движения передвижение на электросамокатах разрешено даже по проезжей части тем, кому исполнилось 14 лет.

Об основных нарушениях рассказал начальник отдела изучения проблем нормативного правового и аналитического обеспечения ФКУ "Научный центр безопасности дорожного движения МВД России" Кирилл Баканов.

"Среди самых распространенных нарушений, которые приводят к ДТП, - пересечение транспортных потоков и езда не спешиваясь на пешеходном переходе, выезд с прилегающей территории", - сказал он.

И предложил ввести единые стандарты использования СИМ с участием шеринга, причем не только в Москве, а по всей территории России.

Поддержали собравшиеся и предложение спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова, предложившего шеринговым компаниям оперативно установить автоматическое снижение скорости прокатных СИМ до 20 км в час в жилом секторе.

"Москвичи только спасибо скажут", - сказал Шапошников.

И продолжил, что надо в правилах закрепить запрет пользователям СИМ покидать место ДТП. Сейчас нередки случаи, когда, столкнувшись с пешеходом или автомобилем, человек на электросамокате просто уезжает, и разыскивает его уже полиция.

Тут тоже надо оговориться. Правилами разрешено движение на таких устройствах со скоростью 25 км/ч.