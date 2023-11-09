Первый электрический Rolls-Royce получит 660-сильную версию

Rolls-Royce выпустит сверхмощную версию электрокара Spectre. Как пишет австралийское издание The Drive со ссылкой на сертификационные документы, у купе появится «бунтарское» исполнение Black Badge, которое будет заметно мощнее. Как ожидается, двухмоторная установка на нём будет выдавать около 660 лошадиных сил — на 75 сил больше стандартного Spectre. Когда Spectre Black Badge увидит свет, пока неизвестно, так как даже обычное купе пользуется ажиотажным спросом.

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Стоит ожидать, что Spectre Black Badge будет отличаться темными элементами декора, как другие «черные» модели Rolls-Royce. Также электрокар получит улучшенные тормоза, перенастроенные подвеску и рулевое управление.

Несмотря на заметно увеличенную отдачу силовой установки, тяговая батарея останется прежней. Ее емкость составляет 102 киловатт-часа, что позволяет стандартному купе проезжать на одной зарядке порядка 520 километров. Запас хода Spectre Black Badge может оказаться меньше, но незначительно, пишет The Drive.

При этом электрокар в версии Black Badge у Rolls-Royce не в приоритете, заявил представитель марки еще летом. Стандартный Spectre хорошо продается, а потому пока в новых модификациях нет необходимости. Однако на Black Badge приходится около четверти всех продаж бренда, так что Rolls-Royce вряд ли будет долго медлить.