Первый электрический Rolls-Royce получит 660-сильную версию

Rolls-Royce выпустит сверхмощную версию электрокара Spectre. Как пишет австралийское издание The Drive со ссылкой на сертификационные документы, у купе появится «бунтарское» исполнение Black Badge, которое будет заметно мощнее. Как ожидается, двухмоторная установка на нём будет выдавать около 660 лошадиных сил — на 75 сил больше стандартного Spectre. Когда Spectre Black Badge увидит свет, пока неизвестно, так как даже обычное купе пользуется ажиотажным спросом.
Стоит ожидать, что Spectre Black Badge будет отличаться темными элементами декора, как другие «черные» модели Rolls-Royce. Также электрокар получит улучшенные тормоза, перенастроенные подвеску и рулевое управление.
Несмотря на заметно увеличенную отдачу силовой установки, тяговая батарея останется прежней. Ее емкость составляет 102 киловатт-часа, что позволяет стандартному купе проезжать на одной зарядке порядка 520 километров. Запас хода Spectre Black Badge может оказаться меньше, но незначительно, пишет The Drive.
При этом электрокар в версии Black Badge у Rolls-Royce не в приоритете, заявил представитель марки еще летом. Стандартный Spectre хорошо продается, а потому пока в новых модификациях нет необходимости. Однако на Black Badge приходится около четверти всех продаж бренда, так что Rolls-Royce вряд ли будет долго медлить.
Если характеристики совпадут с реальностью, такой Spectre оказаться еще и самым мощным Rolls-Royce. Он обойдет нынешнего лидера — Wraith Black Badge с V12, развивающим 632 лошадиные силы и 870 Нм крутящего момента.