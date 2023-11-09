Внедорожник Dongfeng с начинкой от Nissan и Mitsubishi добрался до России

Один из дилеров привез в Россию внедорожник Dongfeng Paladin. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 3 900 000 рублей.

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При разработке модели за основу был взят Nissan Terra, которому изменили решётку, задний бампер, лишили хрома и наклеили собственный логотип. Габариты Nissan Paladin почти такие же, как у "Терры": длина совпадает - 4882 мм, ширина тоже - 1850, а вот по высоте новинка перещеголяла "исходник" на 40 мм - 1875 мм. Колесная база - 2850 мм.

Под капотом машины расположен 2,0-литровый бензиновый турбомотор Mitsubishi 4K31 (228 сил, 360 Нм) в связке с 8-ступенчатым автоматом ZF. Основной привод - задний с жестко подключаемым передком, блокировками переднего и заднего дифференциалов. Паспортный дорожный просвет - 215 мм, а максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

Внутри - 12-дюймовый планшет во всю центральную консоль, нефиксируемый джойстик управления коробкой передач, центральный тоннель с нижним этажом для мелочей. Из оснащения можно выделить камеры кругового обзора, люк, адаптивный круиз-контроль и ряд электронных помощников.

Напомним, у Dongfeng и Nissan в Китае есть совместное предприятие. Именно оно и занимается производством Paladin. Модель с таким названием впускалась до 2015 года и примечательна тем, что участвовала в "Дакаре" в 2004 году. На волне интереса к внедорожникам СП решило возродить "рамник".