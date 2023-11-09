В России подорожал седан Honda Accord 11 поколения

В России выросла стоимость Honda Accord 11 поколения. Данная модель считается аналогом японской Toyota Camry.

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В начале лета текущего года в России можно было приобрести Honda Accord 11 поколения по цене 4 990 000 рублей. Сейчас стоимость автомобиля составляет 6 190 000 рублей. За такую сумму седан предлагается у столичного дилера. Речь идет о машине текущего года сборки. Покупателю предоставляется гарантия, которая действует 3 года или 100 000 км пробега.

Седан можно приобрести в комплектации Exclusive. В оснащении предусматривается двигатель рабочим объемом 1.5 литра, мощность которого достигает 195 л.с. В связке работает вариаторная трансмиссия и переднеприводная система.

Автомобиль по оснащению полностью соответствует бизнес-классу. В отделке интерьера используется кожа. Есть комплект подушек безопасности и боковые шторки. Для водителя дополнительно предусмотрели подушку, защищающую колени в случае ДТП. Седан получил светодиодную оптику, датчики дождя и света, климатическое оборудование, работающее на 2 зоны.

В салоне предусматривается электронная панель приборов и мультимедийный комплекс с габаритным сенсорным дисплеем. Рулевое колесо дополнено элементами управления различными системами и функциями. Еще одна опция - проекционный дисплей.