Chery снизил цены на 2 модели на рынке России в ноябре 2023 года

Автомобилисты в России в этом месяце могут приобрести две модели Chery по сниженной цене. Производитель внес изменения в прайс-лист.

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Для двух моделей в линейке Chery на рынке России изменилась цена. В начале ноября этого года производитель снизил цены для седана бизнес-класса Chery Arrizo 8. Автомобиль стал дешевле на 149 900 рублей. В процентном выражении снижение составило 4.0 - 4.2% от прежней стоимости. Сейчас приобрести седан можно за 3 410 000 рублей. Максимальная стоимость составляет 3 560 000 рублей.

Напомним, что Chery Arrizo 8 по многим параметрам сопоставим с японским Toyota Camry. Габариты седана следующие - 4757х1832х1469 мм. Колесная база составляет 2770 мм. Автомобиль отличается просторным салоном, массивной решеткой радиатора и спортивными колесами. В оснащении предусматривается турбированный мотор 1.6 л, мощностью 186 л.с., который работает в паре с 7-скоростной роботизированной трансмиссией. Средний расход топлива на каждые 100 км составляет 6.2 литра.

Дорожный просвет Arrizo 8 - 144 мм. С места до отметки 100 км/час автомобиль разгоняется за 8.9 секунды. Уже в базовой версии предусматривается набор подушек безопасности, кожаная отделка салона, датчики парковки по кругу и навигационная система. В топовой версии есть панорама, дополнительные подушки безопасности, системы активной безопасности.

Еще одна модель, для которой обновили прайс-лист - Chery Tiggo 4 Pro. В четырех комплектациях автомобиль подешевел на 79 900 рублей. Еще в двух версиях произошло снижение на 129 900 рублей. Сейчас минимальная стоимость автомобиля составляет 2 120 000 рублей, а максимальная - 2 620 000 рублей.