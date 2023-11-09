Появились изображения загадочного кросс-купе Omoda

Изображения новинки разошлись по китайским соцсетям, на них обратило внимание издание «Китайские автомобили». На шпионских фотографиях и рендерах запечатлено двухдверное кросс-купе с огромными колесами, камерами вместо наружных зеркал, высокой линией бампера и низкой крышей, а радиаторная решетка у него вовсе отсутствует. По неофициальным данным, это предвестник будущего серийного электромобиля.

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Информации о модели практически нет. «Китайские автомобили» отмечают, что шоу-кар отдаленно напоминает автомобили Omoda C7 и C3 и, вероятно, его серийное воплощение в будущем может составить компанию электрическому кроссоверу Omoda E5. Последний должен появиться в России в следующем году: его предложат с 225-сильным электромотором на передней оси и батареей емкостью 61 киловатт-час, на одном заряде которой электрокар может проехать до 450 километров. А вот о силовой установке безымянного концепта пока ничего неизвестно.

Соцсети КНР

Шоу-кар выглядит эксцентрично, однако серийному электрокару скорее всего достанутся лишь некоторые дизайнерские решения. К слову, облик для концепта был разработан дизайнерским центром Chery во Франкфурте, а это говорит о том, что модель ориентирована в первую очередь на зарубежные рынки.