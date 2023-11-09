В Челябинской области приостановили регистрацию автомобилей

Технический сбой программного обеспечения произошел в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений временно приостановлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время устраняются технические неисправности. О причинах сбоя и о том, когда возобновят свою работу регистрационно-экзаменационные подразделения, не сообщается.