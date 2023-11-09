Представили новое поколение John Cooper Works Countryman
В спецификации для рынка США эта модель уже рассматривается как кроссовер с начальной ценой в 46 900 долларов, примерно 4,32 млн рублей по текущему курсу.
Новейшая версия John Cooper Works Countryman в третьем поколении отличается улучшенными характеристиками и полностью обновленным внешним видом, который подчеркивает спортивный стиль и уникальность модели. Производителем установлен 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель, который развивает мощность 312 лошадиных сил для американского рынка, а для Европы - 296 лошадиных сил. Силовой агрегат дополняется системой полного привода ALL4 от Mini. Двигатель оборудован усовершенствованными поршнями, новыми шатунами, модернизированным воздухозаборником и турбокомпрессором с двойным воздействием. Благодаря такому оснащению, автомобиль может разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 5,4 секунды, достигая максимальной скорости 250 км/ч.
Также были расширены суппорты высокоэффективной тормозной системы, окрашенные на этот раз в цвет Chili Red. Алюминиевые колесные диски предлагаются теперь в размерах 19 или 20 дюймов с низкопрофильной резиной.
Mini презентовало новую восьмиугольную решетку радиатора с глянцевой черной отделкой и фирменные светодиодные фары. Фабричная окраска кузова предлагается в трех цветах - черном, красном и белом, с возможностью выбора двухцветных сочетаний. В таком варианте задние стойки, крыша и другие элементы экстерьера окрашиваются в контрастный цвет. Задняя часть автомобиля выделяется обновленными вертикальными светодиодными фонарями.
Как сообщает Центральная Служба Новостей, техническая оснащенность Mini также получила обновления: теперь есть возможность установки пакета Driving Assistant Professional Package, который добавляет автомобилю второй уровень автономного управления. Оснащенный 12 ультразвуковыми датчиками и 4 камерами для обзора, автомобиль позволяет водителям не держать руки на руле на некоторых участках дороги при скорости до 60 км/ч, требуя от водителя постоянного контроля за дорогой и готовности взять управление на себя. Также представлены новые режимы вождения Mini Experience, которые можно выбирать через информационно-развлекательную систему, автоматически меняющие фон и звуки салона. Например, в режиме Go-Kart звук двигателя становится тише, а мини-проектор может визуально преобразить панель приборов, добавляя уникальные цвета и узоры.