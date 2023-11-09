Представили новое поколение John Cooper Works Countryman

В спецификации для рынка США эта модель уже рассматривается как кроссовер с начальной ценой в 46 900 долларов, примерно 4,32 млн рублей по текущему курсу.

Новейшая версия John Cooper Works Countryman в третьем поколении отличается улучшенными характеристиками и полностью обновленным внешним видом, который подчеркивает спортивный стиль и уникальность модели. Производителем установлен 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель, который развивает мощность 312 лошадиных сил для американского рынка, а для Европы - 296 лошадиных сил. Силовой агрегат дополняется системой полного привода ALL4 от Mini. Двигатель оборудован усовершенствованными поршнями, новыми шатунами, модернизированным воздухозаборником и турбокомпрессором с двойным воздействием. Благодаря такому оснащению, автомобиль может разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 5,4 секунды, достигая максимальной скорости 250 км/ч.

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Также были расширены суппорты высокоэффективной тормозной системы, окрашенные на этот раз в цвет Chili Red. Алюминиевые колесные диски предлагаются теперь в размерах 19 или 20 дюймов с низкопрофильной резиной.

Mini презентовало новую восьмиугольную решетку радиатора с глянцевой черной отделкой и фирменные светодиодные фары. Фабричная окраска кузова предлагается в трех цветах - черном, красном и белом, с возможностью выбора двухцветных сочетаний. В таком варианте задние стойки, крыша и другие элементы экстерьера окрашиваются в контрастный цвет. Задняя часть автомобиля выделяется обновленными вертикальными светодиодными фонарями.