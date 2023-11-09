Toyota выпустила рекордные 300 млн автомобилей за 88 лет

Toyota установила новый производственный рекорд. Со дня выпуска своего первого автомобиля — пикапа G1 в 1935 году — японская компания выпустила 300 миллионов машин. Хотя Toyota сообщила о новой вехе в своей истории только сейчас, 300-миллионный автомобиль сошел с конвейера еще в сентябре. Большинство машин было произведено в Японии, а самой популярной на рынке моделью стала Corolla, появившаяся в 1966 году и с тех пор «примерившая» множество форм-факторов.

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Японские заводы Toyota Motor за почти 90 лет выпустили чуть более 190 миллионов автомобилей, а еще 120 миллионов сошли с конвейеров за рубежом. Различные Corolla, лидирующие по продажам, были произведены в количестве 53,4 миллиона экземпляров.

В прошлом году Toyota удалось сбыть 10,5 миллиона автомобилей по всему миру, что вновь сделало ее лидером авторынка планеты — уже третий год подряд. По данным JATO Dynamics, драйвером продаж стал кроссовер RAV4.

Toyota наращивает модельный ряд: в нем появились сразу четыре Crown и внедорожник Century, а некоторые ожидают появления целого семейства Land Cruiser. Вместе с тем новый президент компании взял курс на электрификацию, в которой Toyota предстоит нагнать конкурентов.