Omoda снизила в России цены на седан S5

В России снизились цены на седан Omoda S5, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов марки.

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Принадлежащая китайской Chery марка Omoda снизила цены на свою продукцию в России впервые. Седан Omoda S5 в базовой комплектации Life подешевел на 70 тыс. рублей, на две другие версии цена снижена на 80 тыс. рублей.

После снижения цен самый доступный Omoda S5 стал стоить 2,25 млн рублей. В средней комплектации Tech автомобиль теперь стоит 2,35 млн рублей, в максимальной — 2,55 млн рублей.