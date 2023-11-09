Подготовлен законопроект, разрешающий вскрывать авто для спасения животных

«Прибывшие на место спасатели отказывались вскрывать машину без разрешения ее хозяина. Очевидцы пытались разыскать его родственников. В итоге машину вскрыли сотрудники экстренных служб. Но если судить по закону, то сейчас их могут легко за это наказать», — приводит агентство слова Арапова.