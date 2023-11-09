Lada Vesta включили в список надежных б/у машин до 750 тыс. рублей

Специалисты «За рулем» определили наиболее надежные транспортные средства с пробегом стоимостью до 750 тысяч рублей.

Лидирующую позицию занимает кроссовер Renault Duster, который выделяется не только своей надежностью, но также и экономичностью в обслуживании. Бюджет в 750 тысяч позволяет рассмотреть автомобили первого поколения, выпущенные между 2010 и 2012 годами, с пробегом свыше 200 тысяч километров.

Следом идет Skoda Octavia, где за указанную сумму можно найти автомобиль третьего поколения, произведенный между 2013 и 2014 годами, с пробегом не более 300 тысяч км.

Замыкает тройку лидеров Audi A4, где за 750 тысяч можно выбрать третье или четвертое поколение модели 2006-2009 года с пробегом от 300 тысяч километров и выше.

Кроме того, эксперты рекомендуют обратить внимание на Nissan Qashqai, выпущенный в период с 2007 по 2010 годы, с пробегом до 300 тысяч километров, который также вписывается в обозначенный бюджет.