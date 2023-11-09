Появились первые фото беспилотного самосвала "КамАЗ-Робокоп"

Первой фотографией рабочего прототипа беспилотного самосвала КамАЗ поделился канал "Еду в Татарстан". Автопроизводитель отреагировал на него обещанием сделать обзор в ближайшее время, а ещё чуть позднее опубликовал пару новых снимков.

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На трейлере - беспилотный тяжёлый самосвал КамАЗ с колёсной формулой 8х4, предназначенный для работы на карьерах и разрезах. Это всё, что на данный момент известно о сфотографированном прототипе.

Автомобиль получил обтекаемый дизайн кабины, которая лишена кабины как таковой: внутри - бортовая электроника, которой, судя по наличию датчиков и камер, видимых снаружи, очень много.

Пресс-служба КамАЗа

Вопрос: кто поставщик электроники? Он остаётся открытым, но не секрет, что КамАЗ успешно работает над программой импортозамещения. В сентября автопроизводитель показал несколько новинок, построенных на санкционно-устойчивой базе.