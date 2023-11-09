Подтверждены поставки в Россию внедорожника-монстра M-Hero

В декабре 2023 года в Китае начнётся выпуск монструозного внедорожника M-Hero под подконтрольным Dongfeng брендом Mengshi. Партия будет небольшой - всего около сотни экземпляров. Часть из этих автомобилей будет поставлена в Россию. Причём официально.

© Пресс-служба "Моторинвест"

О запуске бренда M-Hero в РФ сообщила компания "Моторинвест", которая производит электрокары Evolute, созданные на базе моделей Dongfeng, а также является официальным поставщиком автомобилей Voyah - этот бренд также принадлежит Dongfeng.

M-Hero 917 построен на рамной конструкции, имеет независимую подвеску с пневмонастройкой и полноуправляемым шасси. Длина машины - 5066 мм (с запаской), ширина 2080 мм, высота - 1935 мм. Размер колёсной базы - 2950 мм.

Для модели доступна два варианта силовой установки. Первая - гибридная с тремя электромоторами и ДВС, работающим исключительно в качестве генератора. Суммарная отдача агрегатов достигает 816 л.с. и 1050 Нм. Запас хода равен 750 км по циклу WLTP.

Электрический вариант M-Hero располагает мощностью 1088 л.с. и пиковым крутящим моментом 16 000 Нм. Автономность - 450 км.

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"Новый рамный внедорожник премиум-класса M-Hero до конца 2023 года будет доступен к заказу лимитированной партией в 18-ти эксклюзивных официальных дилерских центрах Voyah, представленных в пространствах M-Hero - M-Lounge в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владимире, Красноярске, Ярославле, Челябинске, Тольятти, Казани, Самаре и Ижевске", - говорится в официальном сообщении компании "Моторинвест".

Ограниченный выпуск автомобилей на уровне ста машин будет актуален только для декабря, в дальнейшем темпы производства будут увеличены. В Dongfeng планируют выпускать до 1,5 тысячи M-Hero ежегодно.