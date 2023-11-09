Найдено объяснение падению продаж Chery в России

Эксперты «Открытие Авто» пришли к выводу, что у некоторых китайских компаний возникли проблемы со сбытом машин на российском рынке. Яркие тому примеры — Chery, продажи которой снижаются второй месяц подряд, и принадлежащая ей Omoda. Дело в том, что машины этих марок в основном покупают в кредит, а с увеличением ставки ЦБ и осенним повышением цен россиянам стало сложнее решиться на покупку.

© Chery

В октябре в России было продано 51,5 тысячи новых китайских автомобилей. Лидером по объемам продаж оказался Haval, реализовавший 12,8 тысячи машин. У Chery, дилеры которой продали в прошлом месяце 10,9 тысячи автомобилей, наблюдается снижение продаж второй месяц подряд (-10 процентов к результату сентября), падает и спрос на модели принадлежащих ей суббрендов — Omoda (4,8 тысячи штук, -9 процентов) и Exeed (4,4 тысячи штук, -3 процента).

На третьей строчке Geely, которая лишь ненамного отстала от Chery — эта компания завершила второй осенний месяц с показателем 10,4 тысячи преданных автомобилей, что на 13 процентов больше, чем в сентябре. Причем не все из этих машин были ввезены в Россию официально: например, из 8,3 тысячи поставленных на учет кроссоверов Monjaro, дистрибьютор марки доставил в нашу страну 5,3 тысячи. Положительно на продажах Geely может сказаться и появление новой модели — седана Emgrand, который стоит меньше двух миллионов рублей.