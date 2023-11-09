Haval отзовет в России 55 тысяч машин
Официальное представительство китайского автомобильного бренда Haval добровольно отзовет 55 тысяч автомобилей, проданных в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.
Речь идет об автомобилях, произведенных с июля 2022 года по июнь 2023 года. Отозваны будут модели Haval F7, F7x, Jolion и Dargo.
Причиной отзыва авто в Росстандарте назвали отсутствие в них устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), которое подключается к системе ЭРА-ГЛОНАСС. Все отозванные машины оснастят УВЭОС, работы будут проведены бесплатно.
Владельцам авто сообщат о необходимости доставить машину в ближайший дилерский центр. Проверить, подлежит ли авто отзыву, можно и самостоятельно — на сайте Росстандарта, сопоставив VIN-код машины с перечнем VIN-кодов, опубликованных на сайте.
Аналитики «Открытие авто» ранее выяснили, что в 2022 году в России открылось более 300 китайских автосалонов, а всего в стране их уже больше 930.
Чаще всего салоны открывали «дочки» группы Chery. Первое место по новым автосалонам занял Exeed (48 новых точек), за ним следовали Omoda (47 точек) и сама Chery (42).