$92.20-0.2298.44-0.35

Haval отзовет в России 55 тысяч машин

Официальное представительство китайского автомобильного бренда Haval добровольно отзовет 55 тысяч автомобилей, проданных в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.

Речь идет об автомобилях, произведенных с июля 2022 года по июнь 2023 года. Отозваны будут модели Haval F7, F7x, Jolion и Dargo.

Причиной отзыва авто в Росстандарте назвали отсутствие в них устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), которое подключается к системе ЭРА-ГЛОНАСС. Все отозванные машины оснастят УВЭОС, работы будут проведены бесплатно.

Владельцам авто сообщат о необходимости доставить машину в ближайший дилерский центр. Проверить, подлежит ли авто отзыву, можно и самостоятельно — на сайте Росстандарта, сопоставив VIN-код машины с перечнем VIN-кодов, опубликованных на сайте.

Аналитики «Открытие авто» ранее выяснили, что в 2022 году в России открылось более 300 китайских автосалонов, а всего в стране их уже больше 930.

Что такое отзывная кампания?

Чаще всего салоны открывали «дочки» группы Chery. Первое место по новым автосалонам занял Exeed (48 новых точек), за ним следовали Omoda (47 точек) и сама Chery (42).

11
Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости