Официальное представительство китайского автомобильного бренда Haval добровольно отзовет 55 тысяч автомобилей, проданных в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.

Речь идет об автомобилях, произведенных с июля 2022 года по июнь 2023 года. Отозваны будут модели Haval F7, F7x, Jolion и Dargo.

Причиной отзыва авто в Росстандарте назвали отсутствие в них устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), которое подключается к системе ЭРА-ГЛОНАСС. Все отозванные машины оснастят УВЭОС, работы будут проведены бесплатно.

Владельцам авто сообщат о необходимости доставить машину в ближайший дилерский центр. Проверить, подлежит ли авто отзыву, можно и самостоятельно — на сайте Росстандарта, сопоставив VIN-код машины с перечнем VIN-кодов, опубликованных на сайте.

Аналитики «Открытие авто» ранее выяснили, что в 2022 году в России открылось более 300 китайских автосалонов, а всего в стране их уже больше 930.