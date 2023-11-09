В России подешевели две модели Chery - Arrizo 8 и Tiggo 4 Pro

В начале ноября бизнес-седан Chery Arrizo 8 во всех комплектациях стал дешевле на 149 900 рублей (на 4,0 - 4,2%). В итоге цены на него теперь составляют 3 410 000 - 3 560 000 рублей, сообщает "Цена Авто".

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Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro в четырех версиях подешевел на 79 900 рублей, а в двух - на 129 900 рублей. Теперь его стоимость находится в интервале 2 120 000 - 2 620 000 рублей (на 3,0 - 5,8% меньше, чем прежде).

Chery Arrizo 8 построен на платформе М1Х. Длина седана 4757 мм, размер колёсной базы составляет 2770 мм. Соразмерной моделью на российском рынке выступает другой "китаец" - Dongfeng Shine Max (4797 х 1870 х 1475 мм, база - 2770 мм). Оснащается машина турбированным мотором 1.6, который развивает 186 л.с. и 275 Нм и работает в связке с "роботом" 7DCT.

У Chery Tiggo 4 Pro базовым является бензиновый двигатель объемом 1,5 литра (113 л.c., крутящий момент - 138 Нм), который предложен в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. А 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с. идет только в связке с вариатором.